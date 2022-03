Entenda como Homem-Aranha 3 afetou Morbius

Morbius passou por vários atrasos ao longo dos últimos dois anos, mas finalmente chegará aos cinemas do Brasil no dia 31 de março de 2022.

Na contagem regressiva, descobrimos que o filme fez algumas mudanças de última hora após a estreia de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, e o diretor do longa com Jared Leto, Daniel Espinosa, falou sobre isso em entrevista recente ao Comic Book.

Ele diz: “Você sabe, porque essa ideia de universos paralelos foi realmente introduzida, não no tipo de Universo Cinematográfico da Marvel, mas foi introduzida dentro do, dentro do cinema, se você quiser chamar de Spider-Verse, que foi lançado pela Sony e, você sabe, o filme é produzido por Avi Arad, que também produziu Morbius. “

Ele continua “Então, o conceito de começar a trabalhar com universos paralelos era algo que existia antes do filme do Homem-Aranha, e também é algo que existe há anos nas histórias em quadrinhos. Você sabe, nós que lemos histórias em quadrinhos, nós sabíamos disso […], mas quando o Homem-Aranha veio, havia certos tipos de elementos visuais de como esse tipo de transição parecia que era informativo.”

Em meio a tantas enrolações do diretor, não foi dito nada de oficial de um Homem-Aranha aparecerá ou não nos filmes de Morbius ou de Venom, mas ele confirma que essa relação existe.

Mais sobre Morbius

A direção de Morbius é de Daniel Espinosa (Vida) e o roteiro é de Matt Sazama e Burk Sharpless. O elenco é composto por Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson.

“Um dos personagens mais interessantes e conflituosos da Marvel chega ao cinema, com Jared Leto se transformando no enigmático anti-herói Michael Morbius. Gravemente adoecido com um raro distúrbio sanguíneo e determinado a salvar outros que sofrem do mesmo destino, o Dr. Morbius arrisca tudo numa aposta desesperada.”

“E embora a princípio tudo pareça um sucesso absoluto, surge uma escuridão que se desencadeia dentro dele. O bem superará o mal – ou Morbius sucumbirá aos seus novos e misteriosos desejos?”, diz a sinopose

Nos quadrinhos da Marvel, Morbius é um clássico inimigo do Homem-Aranha. No entanto, assim como Venom, com o passar dos anos, ele foi transformado em algo mais próximo de um anti-herói.

Morbius chega em 31 de março nos cinemas brasileiros.