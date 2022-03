Escritor de Superman critica versão de Henry Cavill

Escritor de diversas histórias em quadrinhos icônicas do Superman, Mark Waid revelou que a sua visão sobre o personagem se tornou mais “flexível” com o passar dos anos. No entanto, uma versão que ainda o desagrada é a de Henry Cavill.

Mark Waid conversou com os fãs através do Reddit. Foi em um de seus comentários que ele mandou uma indireta para uma decisão do Superman de Henry Cavill em O Homem de Aço.

“Acredito que a minha percepção do Superman mudou ao longo do tempo. Eu passei muitos anos acreditando que havia apenas um ‘verdadeiro’ Superman, e era muito rígido quanto à sua interpretação.”

“Desde então, eu comecei a aceitar que o Superman é flexível o bastante para ter várias interpretações. Exceto aquelas em que ele quebra pescoços.”

Superman de Henry Cavill divide opiniões entre os fãs

No terceiro ato de O Homem de Aço, o Superman de Henry Cavill quebra o pescoço de Zod, matando-o. Embora ele tenha feito isto para salvar um grupo de pessoas, muitos criticaram a decisão, acreditando que existiam outras maneiras de acabar com a batalha.

Desde O Homem de Aço, a abordagem de Henry Cavill como Superman divide opiniões entre os fãs, embora muitos concordem que o ator é uma ótima combinação para o personagem.

Atualmente, não se sabe se Henry Cavill voltará como Superman em algum novo projeto, embora existam muitas especulações.

O Homem de Aço está disponível na HBO Max.