Está na Netflix? Onde assistir a Amor, Sublime Amor, indicado a 7 Oscars

O Oscar 2022 conta com um remake de um clássico, que também conseguiu ser elogiado pela crítica. Amor, Sublime Amor garantiu sete indicações.

A nova versão do clássico chegou com o comando de Steven Spielberg, o que desde a produção chamou atenção de todos. Com o destaque no Oscar 2022, amantes do cinema se questionam se podem ver o filme no streaming, como na Netflix.

Continua depois da publicidade

Amor, Sublime Amor está sim em plataforma de streaming. Mas, o remake não está na Netflix.

O elogiado filme pode ser visto no Disney+. A ida para o serviço se dá porque Amor, Sublime Amor foi produzido pela 20th Century Studios, que faz parte do estúdio.

Para quem quiser assistir ao clássico, lançado originalmente em 1961, o título está disponível no Globoplay.

No Oscar 2022, Amor, Sublime Amor conseguiu indicações em grandes categorias, começando em Melhor Filme. As outras disputas são em Melhor Direção (com Steven Spielberg), Melhor Atriz Coadjuvante (Ariana DeBose), Melhor Figurino, Melhor Som, Melhor Fotografia e Melhor Design de Produção.

Confira abaixo um trailer de Amor, Sublime Amor.

Amor, Sublime Amor está no Disney+

Dirigido por Spielberg, o longa se passa na Nova York de 1957 e explora o amor proibido entre Tony (Ansel Elgort) e María (Rachel Zagler), e a rivalidade entre os Jets e os Sharks, dois grupos de adolescentes com diferentes passados.

O filme é baseado no longa de mesmo nome de 1961, que por sua vez surge de um famoso musical da Broadway.

A primeira versão para o cinema foi um grande sucesso. No Oscar daquele ano, Amor, Sublime Amor de Robert Wise e Jerome Robbins vendeu 10 estatuetas, incluindo Melhor Direção para Robbins e Wise, Melhor Atuação para Rita Moreno e George Chakiris, além de outras categorias como Fotografia e Edição.

“É muito intimidante pegar uma obra-prima e fazê-la através de um olhar e sensibilidades diferentes, sem comprometer a integridade do que é comumente considerado a melhor música já composta para o teatro. Mas acredito que excelentes histórias devem ser contadas e recontadas ao longo dos anos, em parte para poder refletir diferentes perspectivas e períodos na obra”, contou Steven Spielberg sobre refazer o musical.

O elenco tem Rachel Zegler (interpretando María), Ansel Elgort (Tony), Ariana DeBose (Anita), David Alvarez (Bernardo), Mike Faist (Riff), Brian d’Arcy James (Policial Krupke), Corey Stoll (Tenente Schrank) e Josh Andrés Rivera (Chino).

Rita Moreno, da primeira versão, aparece no filme como Valentina. A famosa também é produtora-executiva do remake de Amor, Sublime Amor.

Amor, Sublime Amor está disponível no Disney+.

Clique aqui para assinar o Disney+ e assinar o filme.