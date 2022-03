Está na Netflix? Onde assistir Belfast, indicado a 7 Oscars

Um dos destaques do Oscar 2022 é Belfast, que conseguiu 7 indicações. O filme também é estrelado por Jamie Dornan, de 50 Tons de Cinza, e Caitriona Balfe, de Outlander.

Por serem dois títulos amados no Brasil, Belfast acaba ganhando destaque também por isso. Fãs dos atores e interessados no longa questionam se o longa está na Netflix ou até em outra plataforma de streaming.

Nesse caso, Belfast, por enquanto, não está no streaming. O filme com os astros de 50 Tons de Cinza e Outlander está em cartaz nos cinemas.

Ao contrário de outros longas, Belfast chegou no Brasil justamente na temporada de premiações. Com isso, o título pode aproveitar o interesse do público por eventos como o próprio Oscar 2022.

Para quem assistir Belfast nos cinemas é interessante manter alguns cuidados. Distanciamento, máscara, álcool em gel e comprovante de vacinação são importantes.

Confira abaixo o trailer de Belfast.

Mais sobre Belfast

Além das estrelas de Outlander e 50 Tons de Cinza, Belfast traz ainda no elenco Ciarán Hinds (Game of Thrones) e Judi Dench. Belfast tem roteiro e direção de Kenneth Branagh.

O ator de 50 Tons de Cinza já comentou que “acha” que o filme é sobre a juventude do cineasta. Ao The Hollywood Reporter, o astro explicou um pouco da trama e dos personagens.

“Judi Dench é minha mãe, Ciarán Hinds é meu pai. Caitriona Balfe é minha esposa e os personagens formam um casal de atores brilhantes. Filmamos na pandemia, o que foi estranho”, contou o ator.

A trama segue uma família protestante da Irlanda do Norte a partir do olhar de Buddy, o filho de 9 anos, em trama que se passa nos tumultuados anos 1960. O garoto passa pela cidade e vê as lutas trabalhadoras, além das transformações e violência, ao mesmo tempo que sonha com um futuro melhor para os pais.

Buddy sempre procura consolo em Pa (Jamie Dornan) e a Ma (Caitríona Balfe), além dos avós, interpretados por Ciarán Hinds e Judi Dench.

Belfast está em cartaz nos cinemas.