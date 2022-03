Está na Netflix? Onde assistir Duna, indicado a 10 Oscars

Duna foi um sucesso de público e crítica, o que levou a 10 indicações no Oscar 2022. Com a proximidade da cerimônia, muitos fãs se perguntam se o épico está em alguma plataforma de streaming, como a Netflix.

A exibição de Duna nos cinemas foi ainda em 2021. Alguns espectadores podem ter optado por não assistir ao longa por conta da pandemia.

Nesse momento, Duna está sim no streaming, mas não na Netflix. O filme com direção de Dennis Villeneuve é um título exclusivo do HBO Max.

Como é da Warner Bros, Duna desde o começo estava programado para parar no HBO Max. Dessa forma, assinantes da Netflix não devem ter qualquer esperança com o título.

Entre as 10 indicações, Duna está concorrendo em Melhor Filme. Outros destaques são nas categorias de Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Fotografia, com as outras indicações sendo de categorias técnicas.

A história de Duna, disponível no HBO Max

“Uma jornada do herói mítica e emocional, Duna conta a história de Paul Atreides, jovem talentoso e brilhante que nasceu com um destino grandioso, para além até da sua própria compreensão, e precisa viajar ao planeta mais perigoso do universo para garantir o futuro de sua família e de seu povo.

Enquanto forças malévolas levam à acirrada disputa pelo controle exclusivo do fornecimento do recurso mais precioso existente no planeta – capaz de liberar o maior potencial da humanidade, apenas aqueles que conseguem vencer seu medo vão sobreviver”, afirma a sinopse de Duna.

Nesse épico, Timothée Chalamet fica como Paul Atreides. Mas, os outros personagens são interpretados por nomes conhecidos do cinema atual, principalmente dos filmes de heróis da Marvel e DC.

O elenco tem ainda Rebecca Ferguson (Missão: Impossível – Efeito Fallout), Oscar Isaac (franquia Star Wars e Cavaleiro da Lua da Marvel), pelo ator indicado ao Oscar Josh Brolin (Vingadores: Guerra Infinita), por Stellan Skarsgård (série da HBO Chernobyl, Vingadores: Era de Ultron) e Dave Bautista (Guardiões da Galáxia, Vingadores: Ultimato).

Há ainda Stephen McKinley Henderson (Lady Bird: A Hora de Voar), Zendaya (Homem-Aranha: Longe de Casa, série da HBO Euphoria), Chen Chang (O Tigre e o Dragão), David Dastmalchian (Batman: O Cavaleiro das Trevas), Sharon Duncan-Brewster (Sex Education), pela atriz indicada ao Oscar Charlotte Rampling (45 Anos, Assassin’s Creed), por Jason Momoa (o Aquaman da DC) e pelo vencedor do Oscar Javier Bardem (Onde os Fracos Não Têm Vez, 007 – Operação Skyfall).

Dennis Villeneuve dirigiu Duna a partir do roteiro coescrito com Jon Spaihts e Eric Roth, baseado no romance homônimo escrito por Frank Herbert.

Duna pode ser conferido no HBO Max. Enquanto isso, o Oscar 2022 acontece em 27 de março.

