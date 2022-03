Está na Netflix? Onde assistir King Richard, filme com Will Smith indicado a 6 Oscars

King Richard: Criando Campeãs logo chamou atenção por ser uma cinebiografia estrelada por Will Smith. O filme com o astro de MIB: Homens de Preto foi elogiado e terminou conseguindo 6 indicações ao Oscar 2022.

Por conta dessa marca, muitos espectadores pedem se o filme está no streaming, como na Netflix. Nesse caso, King Richard não está na Netflix.

O filme estrelado por Will Smith é um original da Warner Bros. Assim, King Richard: Criando Campeãs faz parte do catálogo do HBO Max.

O longa deve atrair muitos espectadores no serviço. King Richard está entre os indicados de Melhor Filme no Oscar 2022.

Além disso, também está nas categorias de Melhor Ator, com Will Smith; de Melhor Atriz Coadjuvante, com Aunjanue Ellis; Melhor Roteiro Original; Melhor Canção Original, com Be Alive; e Melhor Edição.

Mais sobre King Richard: Criando Campeãs

O filme é simplesmente baseado na história de Richard Williams. A cinebiografia acompanha a infância e juventude das tenistas Serena e Venus Williams ao lado do pai, que é interpretado aqui por Will Smith.

“Motivado por uma visão clara do futuro de suas filhas, empregando métodos próprios e nada convencionais de treinamento, Richard tem um plano detalhado para levar Venus e Serena Williams, das ruas de Compton, na Califórnia, para as quadras de todo o mundo, como lendas vivas do tênis.

Profundamente comovente, o filme retrata a importância da família, da perseverança e da fé inabalável como instrumentos para alcançar o impossível e transformar o mundo”, afirma a sinopse do filme.

Aunjanue Ellis (Se a Rua Beale Falasse) interpreta a mãe das garotas, Oracene “Brandi” Williams, Saniyaa Sidney (Estrelas Além do Tempo) estrela como Venus Williams, e Demi Singleton (a série Godfather of Harlem), como Serena Williams, com Tony Goldwyn (Divergente) no papel do treinador Paul Cohen, e Jon Bernthal (Ford vs Ferrari) como o treinador Rick Macci, além de Andy Bean (It – Capítulo Dois), Kevin Dunn (a franquia Transformers) e Craig Tate (Greyhound).

Reinaldo Marcus Green dirigiu King Richard: Criando Campeãs a partir do roteiro escrito por Zach Baylin, com produção de Tim White e Trevor White com a Star Thrower Entertainment, e Will Smith com sua Westbrook. Isha Price, Serena Williams, Venus Williams, James Lassiter, Jada Pinkett Smith, Adam Merims, Lynn Harris, Allan Mandelbaum, Jon Mone e Peter Dodd são os produtores executivos.

Com Will Smith, King Richard: Criando Campeãs está no HBO Max. Já o Oscar 2022 acontece em 27 de março.