Está na Netflix? Onde assistir O Beco do Pesadelo, indicado a 4 Oscars

O Beco do Pesadelo não ficou de fora do Oscar 202, apesar de não ter se tornado uma unanimidade entre público e crítica. A expectativa grande existia por ser um filme de Guillermo del Toro com Bradley Cooper.

No Brasil, o filme de suspense chegou no cinema no final de 2021. A janela de exibição terminou e os espectadores aguardam pela chegada do longa no streaming – que não será na Netflix.

Infelizmente, O Beco do Pesadelo ainda não possui uma previsão de estreia em plataformas de streaming. O que é indicado é que a chegada deve ser no Star+, que faz parte do grupo Disney.

Entre as indicações no Oscar 2022, O Beco do Pesadelo conseguiu estar na principal categoria, de Melhor Filme. Depois, foi escolhido para competição de categorias técnicas, como Melhor Figurino, Melhor Fotografia e Melhor Design de Produção.

Confira abaixo o trailer de O Beco do Pesadelo.

Mais sobre O Beco do Pesadelo, estrelado por Bradley Cooper

O Beco do Pesadelo se passa na década de 40 e conta sobre Stanton Carlisle (Bradley Cooper), um homem ambicioso que aprende sobre truques de telepatia com um casal (Toni Collete e David Strathairn) em um parque de diversão itinerante. Neste parque, Stanton conhece Molly (Rooney Mara) e se apaixona por ela.

Juntos, eles partem para uma vida mais luxuosa onde irão enganar a elite de Nova York com os truques aprendidos. Em um de seus shows, Stanton conhece Lilith Ritter (Cate Blanchett), uma psiquiatra que o convence a se unir a ela para enganar pacientes e obter dinheiro deles. O que Stanton não imagina é que essa união ambiciosa causará problemas inimagináveis.

O elenco conta com nomes renomados de Hollywood, tais como: Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman, Mary Steenburgen, David Strathairn, entre outros.

Como mencionado, o filme é um projeto ambicioso de Guillermo del Toro, vencedor do Oscar por A Forma da Água. O diretor ainda é conhecido por trabalhos como O Labirinto do Fauno (2006), A Colina Escarlate (2015) e Hellboy (2004).

O Oscar 2022, que tem O Beco do Pesadelo entre os indicados, acontece em 27 de março.