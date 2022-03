Estrela da Marvel negocia entrar para elenco de Duna 2

Florence Pugh pode se juntar ao elenco de Duna: Parte 2. A atriz é conhecida por ter interpretado Yelena Belova em Viúva Negra e em Gavião Arqueiro, da Marvel.

Caso o acordo seja finalizado, ela será a primeira nova atriz a se juntar ao elenco que retorna do primeiro filme, que inclui Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson e Javier Bardem.

Florence Pugh está cotada para interpretar a princesa Irulan, filha do Imperador. No entanto, há obstáculos no caminho, visto que o roteiro ainda está sendo escrito e a atriz está aguardado pelo tratamento mais recente.

Há também a questão da agenda dela, já que ela trabalha com a Marvel e é cotada para a cinebiografia de Madonna.

Duna 2 está lançando três novos papéis principais, incluindo o imperador Shaddam IV, o governante que envia a família Atreides para Arrakis, e Feyd-Rautha, o astuto sobrinho do barão que lidera a Casa Harkonnen. E, claro, da princesa Irulan.

A história de Duna, disponível no HBO Max

“Uma jornada do herói mítica e emocional, Duna conta a história de Paul Atreides, jovem talentoso e brilhante que nasceu com um destino grandioso, para além até da sua própria compreensão, e precisa viajar ao planeta mais perigoso do universo para garantir o futuro de sua família e de seu povo.

Enquanto forças malévolas levam à acirrada disputa pelo controle exclusivo do fornecimento do recurso mais precioso existente no planeta – capaz de liberar o maior potencial da humanidade, apenas aqueles que conseguem vencer seu medo vão sobreviver”, afirma a sinopse de Duna.

Nesse épico, Timothée Chalamet fica como Paul Atreides. Mas, os outros personagens são interpretados por nomes conhecidos do cinema atual, principalmente dos filmes de heróis da Marvel e DC.

O elenco tem ainda Rebecca Ferguson (Missão: Impossível – Efeito Fallout), Oscar Isaac (franquia Star Wars e Cavaleiro da Lua da Marvel), pelo ator indicado ao Oscar Josh Brolin (Vingadores: Guerra Infinita), por Stellan Skarsgård (série da HBO Chernobyl, Vingadores: Era de Ultron) e Dave Bautista (Guardiões da Galáxia, Vingadores: Ultimato).

Há ainda Stephen McKinley Henderson (Lady Bird: A Hora de Voar), Zendaya (Homem-Aranha: Longe de Casa, série da HBO Euphoria), Chen Chang (O Tigre e o Dragão), David Dastmalchian (Batman: O Cavaleiro das Trevas), Sharon Duncan-Brewster (Sex Education), pela atriz indicada ao Oscar Charlotte Rampling (45 Anos, Assassin’s Creed), por Jason Momoa (o Aquaman da DC) e pelo vencedor do Oscar Javier Bardem (Onde os Fracos Não Têm Vez, 007 – Operação Skyfall).

Dennis Villeneuve dirigiu Duna a partir do roteiro coescrito com Jon Spaihts e Eric Roth, baseado no romance homônimo escrito por Frank Herbert.

Duna pode ser conferido no HBO Max.