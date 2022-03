Estrela de Bridgerton está em live-action de A Pequena Sereia, diz site

O live-action de A Pequena Sereia segue em desenvolvimento e pode contar com uma atriz de Bridgerton, Simone Ashley.

Na segunda temporada da série da Netflix, a atriz interpretou Kate Sharma, interesse romântico de Anthony Bridgerton, que assume o papel de protagonista nesses novos episódios.

Conforme apontado pelo The Disinsider, Ashley está no live-action de A Pequena Sereia em papel ainda não divulgado.

Previamente, no entanto, foi apontado que as irmãs de Ariel estarão no filme. A intenção do estúdio é de contratar atrizes negras, então a atriz de Bridgerton pode viver uma dessas personagens.

Mais sobre A Pequena Sereia

A Pequena Sereia é um vindouro filme musical de fantasia dirigido por Rob Marshall a partir de um roteiro de Jane Goldman e David Magee. Produzido pela Walt Disney Pictures, é uma adaptação em live-action do filme de animação de 1989 com o mesmo nome, vagamente baseado no conto de Hans Christian Andersen com o mesmo nome.

Servindo como produtores estão Marshall, John DeLuca, Marc Platt e Lin-Manuel Miranda, com este último também tendo sido o responsável pela criação de novas canções. Alan Menken está definido para retornar como compositor tanto para a trilha quanto para as canções.

O filme será estrelado por Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Javier Bardem e Melissa McCarthy, com Daveed Diggs, Jacob Tremblay e Awkwafina em papéis de voz.

Ainda não há uma data de lançamento confirmada para o remake em live-action de A Pequena Sereia.

Clique aqui para assinar o Disney+ e conferir a animação original.