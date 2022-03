Estrela de Game of Thrones anuncia grande mudança na carreira

Lena Headey, a Cersei de Game of Thrones, está fazendo uma grande mudança na própria carreira. Ela anunciou o primeiro filme dela como diretora.

Headey, que foi indicada a cinco prêmios Emmy pelo trabalho dela como a Lannister, vai adaptar o thriller psicológico Violet, da autora SJI Holliday.

A trama acompanha duas viajantes, que decidem passar um tempo juntas na mais recente viagem, apenas para descobrirem que nenhuma delas é quem diz ser.

“Violet, de Susi, é viciante e fiquei pensando nisso muito tempo depois de terminar o livro – é emocionante que meu primeiro longa como diretora seja um thriller feminino tão intenso”.

“É um passeio selvagem até o fim com um vasto escopo cinematográfico, centrado em duas mulheres muito complexas que se desvendarão completamente ao longo do filme. Mal posso esperar para começar”.

Ainda não há data de estreia para Violet.

Game of Thrones terá nova série na HBO

House of the Dragon será uma produção da HBO Max e não terá o envolvimento dos criadores da série original, David Benioff e Dan Weiss.

A trama seguirá a linhagem dos Targaryen 200 anos antes de Game of Thrones, tendo sua história adaptada do livro Fogo e Sangue.

House of the Dragon foi encomendada diretamente como série, sem precisar da aprovação do piloto. A primeira temporada terá 10 episódios.

Miguel Sapochnik, diretor de episódios importantes de Game of Thrones, será o co-showrunner e ficará na direção do piloto. O projeto começou a ser desenvolvido por outro veterano da série original, o escritor e produtor Bryan Cogman.

Na história, uma briga entre irmãos pode desencadear uma guerra. O Príncipe Daemon Targaryen estaria visando o trono do Rei Viserys.

House of the Dragon chega em 2022. Game of Thrones segue na HBO Max.