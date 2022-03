Estrela sofreu com trabalho em A Barraca do Beijo

Jacob Elordi tem o desafio de um papel sombrio em Euphoria como Nate. Porém, o astro sofreu com mais com A Barraca do Beijo, que é um filme leve da Netflix.

Na comédia romântica, Jacob Elordi interpreta Noah, o galã da história. A pressão pelo papel trouxe sofrimento para o astro em A Barraca do Beijo.

Para Men’s Health, Jacob Elordi comentou que começou a ser pressionado por conta da aparência física. Isso levou o astro de A Barraca do Beijo a sofrer com o trabalho.

“Eu era muito jovem e fui jogado em um mundo em que todos falam do meu corpo. Isso realmente me incomodava. Eu tinha que malhar bastante e odiava cada segundo disso”, comentou Jacob Elordi.

Astros comentaram com frequência como é difícil manter o físico para alguns papéis, seja por questão de aparência ou até mesmo para encarar cenas que desafiem os artistas fisicamente.

Jacob Elordi segue em Euphoria

A série estrelada por Zendaya tem exibição simultânea no Brasil em relação à transmissão original. Com isso, o HBO Max exibe capítulos semanais do programa.

Euphoria é uma série dramática criada e escrita por Sam Levinson para a HBO.

O seriado segue um grupo de estudantes do ensino médio por meio de suas experiências de sexo, drogas, amizades, amor, identidade e trauma.

Além de Zendaya, o elenco de Euphoria também conta com Jacob Elordi, Hunter Schafer e Sydney Sweeney, entre outras estrelas.

Euphoria pode ser vista no Brasil pelo HBO Max. A série também está disponível na HBO na TV.

Já os filmes de A Barraca do Beijo estão na Netflix.

