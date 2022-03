“Eu seria uma escolha natural para ser Homem-Aranha”, diz Daniel Radcliffe

Famoso por seu papel como Harry Potter no cinema, Daniel Radcliffe gostaria de ter interpretado o Homem-Aranha em algum momento de sua carreira.

No entanto, ele agora acredita que já está tarde demais.

Em entrevista com o Insider, Daniel Radcliffe elogiou os atores que assumiram o papel de Homem-Aranha no cinema, especialmente Tom Holland, que interpreta o Peter Parker do MCU.

“Eu seria uma escolha natural para o Homem-Aranha, mas o personagem agora já foi interpretado por três atores muito bons.”

“Tom Holland é incrível e ninguém poderia substituí-lo, então tenho que esquecer esse papel.”

Daniel Radcliffe aceitaria papel em filme de super-herói

Daniel Radcliffe acrescentou que não é contrário à ideia de se juntar a uma produção de super-heróis. No entanto, ele também não está ansioso com essa possibilidade.

“Eu não estou com pressa. Se fosse legal, estranho, diferente e eu realmente adorasse, eu com certeza aceitaria.”

