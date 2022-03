Eu Sou a Lenda terá sequência com Will Smith e astro da Marvel

Um dos mais populares trabalhos de Will Smith, Eu Sou a Lenda terá uma sequência, de acordo com o Deadline. O astro retornará no elenco, que desta vez também conta com Michael B. Jordan, de Pantera Negra, da Marvel.

Além de astros da sequência de Eu Sou a Lenda, Will Smith e Michael B. Jordan também serão produtores do projeto. O roteiro está sendo desenvolvido por Akiva Goldsman, que trabalhou no primeiro Eu Sou a Lenda.

Continua depois da publicidade

Até o momento, não há detalhes do enredo da continuação de Eu Sou a Lenda.

Curiosamente, o livro original, escrito por Richard Matheson, nunca teve uma sequência, então o novo projeto para o cinema contará uma história criada totalmente do zero.

Até o momento, não há diretor para a sequência de Eu Sou a Lenda. O primeiro longa-metragem teve direção de Francis Lawrence.

Sequência com Will Smith e Michael B. Jordan

Will Smith é um dos principais astros de sua geração e, atualmente, está na corrida do Oscar de Melhor Ator por King Richard: Criando Campeãs. Muitos acreditam que ele é o favorito ao prêmio.

Michael B. Jordan está em grande ascensão na carreira, conseguindo grandes papéis.

Ele interpretou o vilão Erik Killmonger em Pantera Negra, da Marvel, e também está contratado para produzir uma minissérie de uma versão alternativa do Superman, da DC, que ele também pode estrelar.

Até o momento, não há previsão de lançamento para a sequência de Eu Sou a Lenda, com Will Smith e Michael B. Jordan.