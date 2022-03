Explicamos o final confuso de O Projeto Adam, da Netflix

Contém spoilers

O longa-metragem O Projeto Adam chegou à Netflix, tendo tudo para fazer muito sucesso. A produção vem recebendo elogios por sua história leve e divertida.

O elenco também é muito bom, contando com atores como Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner e Zoë Saldaña.

Se você ficou confuso com algumas coisas, continue lendo para conferir uma explicação sobre o que acontece no final de O Projeto Adam, da Netflix.

Final explicado

O público primeiro vê Adam adulto genuinamente surpreso quando sua esposa desaparecida, Laura, chega para ajudar a combater os soldados de Maya na casa do jovem Adam.

No entanto, Adam adulto fica ainda mais chocado quando Laura insiste que a única maneira de resolver sua situação atual é apagando a tecnologia de viagem no tempo antes mesmo de ser inventada.

Claro, isso é imediatamente problemático para Adam adulto, porque ele acredita que uma mudança tão dramática na linha do tempo resultará em que os dois nunca se encontrem.

Em resposta, ela diz a ele: “Mesmo se corrigirmos o fluxo do tempo, em algum lugar dentro de nós haverá o eco deste. E nos encontraremos.”

Embora Laura mais tarde encontre um fim prematuro através do lado hostil da nave de Maya, ela morre com plena fé de que ela e Adam se encontrarão novamente em qualquer universo alternativo resultante de mudanças na linha do tempo.

Felizmente para o casal, ela está certa. Na verdade, a correção do fluxo de tempo resulta em um impacto mínimo no primeiro encontro de Adam e Laura.

Originalmente, Adam adulto explica ao jovem Adam que ele conheceu Laura como resultado de um encontro casual na sala de aula errada no prédio errado da academia, onde ambos estão treinando para se tornarem pilotos.

No entanto, em uma cena no final do filme, vemos uma versão ligeiramente diferente do primeiro encontro do casal.

Desta vez, Laura relata que ela trabalha em linguística computacional, levando Adam a informá-la de que ela está na sala de aula errada no prédio errado no campus errado.

Embora a situação seja um pouco diferente da originalmente descrita por Adam, os dois rapidamente gostam um do outro, obviamente sugerindo que um relacionamento romântico entre eles florescerá mais uma vez.

O Projeto Adam está disponível na Netflix.