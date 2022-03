Explicamos o final de Caranguejo Negro, da Netflix

Atenção: contém spoilers de Caranguejo Negro.

Caranguejo Negro é o mais novo filme sueco da Netflix. O longa dirigido por Adam Berg mistura ação e aventura para contar uma história baseada no romance de mesmo nome de Jerker Virdborg, que se passa durante uma guerra pós-apocalíptica que pode condenar toda a humanidade.

Neste enredo, Caroline Edh (Noomi Rapace) e um grupo de soldados viajam por um mar congelado para entregar um pacote importante que pode mudar o curso da guerra, mas são surpreendidos por vários dilemas morais que poderão diminuir as chances de sucesso de sua missão.

Confira o trailer logo abaixo:

Resumo de Caranguejo Negro

O filme da Netflix começa com Caroline Edh se separando de sua filha, Vanja, e corta para anos mais tarde, quando Edh é uma soldada do exército em ação em um campo de refugiados e recebe a missão de ir até a base militar em Tessenoy para entregar uma mensagem.

Edh hesita em aceitar a missão devido a todos os riscos, mas o coronel Raad a convence a ir ao ​revelar que sua filha está presente na base militar para onde ela está sendo enviada. Sonhando em reencontrar sua garotinha, Edh aceita a missão e parte ao lado de Edh, Forsberg, Malik, Karimi, Granvik e Nylund, que se junta ao grupo de última hora mas acaba se tornando líder após incidentes.

Forsberg morre após ser baleado e cair em um rio congelado, Karimi é morto na estrada sob ataques de inimigos e deixa Malik para trás com graves ferimentos. Granvik, Edh e Nylund seguem em frente, mas descobrem que as cápsulas que carregam estão cheias de um vírus que será usado como arma biológica para acabar com a guerra, mas pode ser um grave risco também à humanidade.

Granvik, Edh e Nylund entram em um dilema após a descoberta dos riscos das capsulas para a humanidade. Edh quer levar adiante o plano de entregar as cápsulas, pois só quer ver sua filha, mas Nylund é contra e planeja destruir o vírus antes que seja tarde demais.

Enquanto descansam durante a noite, Nylund foge com as cápsulas e, pela manhã Edh e Granvik são atacados pelo exército inimigo, em um impasse no qual Granvik perde a vida para salvar Edh.

Entenda o final de Caranguejo Negro

Edh consegue alcançar Nylund e, para seguir com seu plano, atira sem piedade e tira sua vida. Edh consegue concluir a tarefa, mas ao acordar na base militar descobre que os militares mentiram para ela e que sua filha não está lá. Ninguém sabe sobre o paradeiro de Vanja.

Percebendo seu erro, Edh então conversa com Nylund para convencê-lo a ajudá-la a destruir o vírus e, embora cético, Nylund concorda. Eles vão até o laboratório onde as cápsulas estão armazenadas e, disfarçados de funcionários do laboratório Edh e Nylund levam as cápsulas para fora, mas são detidos.

Edh está ferida a ponto de não conseguir correr mas, para não causar mais danos à humanidade, prende as cápsulas a uma granada e pula do hangar, detonando a granada que acaba não só com a ameaça do vírus à humanidade, mas também com sua própria vida.

Na cena final, Edh se reúne com sua filha debaixo d’água. Obviamente, a cena se passa na imaginação de Edh que morreu tentando se reencontrar com sua querida Vanja, mas o filme não deixa claro o que aconteceu de verdade com a personagem.

Caranguejo Negro já está disponível na Netflix.