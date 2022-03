Fãs de Animais Fantásticos estão revoltados com a Warner

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (Animais Fantásticos 3) tem lançado seus materiais promocionais. Há uma notável ausência nos pôsteres e trailers: Tina Goldstein.

A mulher que eventualmente se casa com Newt Scamander não está presente em qualquer um dos cartazes e tampouco dá as caras nas prévias em vídeo. Há rumores sobre ela só aparecer no fim do filme, o que pode ter sido acarretado pela gravidez da atriz na época das gravações.

Outra possibilidade é que ela rebateu os comentários transfóbicos de J.K. Rowling, que, além de ter escrito os livros de Harry Potter, também é produtora e roteirista de Animais Fantásticos 3.

Dito isso, os fãs estão reclamando da ausência de Tina dos pôsteres, especialmente levando em conta que os dois filmes anteriores já vinham construindo o relacionamento amoroso entre ela e Newt.

“A localização e novo visual de Tina Goldstein é um segredo maior que os segredos de Dumbledore”, apontou uma fã.

“Então a conta no Instagram de Animais Fantásticos publicou os pôsteres de Os Segredos de Dumbledore, mas Tina não está em qualquer um deles?? Alguém pode me explicar onde está Tina?”, questionou outra fã.

“Urgente: O 3º filme de Animais Fantásticos teve o título alterado de Os Segredos de Dumbledore para A Invisibilidade de Tina”, ironizou outra fã.

“Que diabos é isso!!! Acabei de ver os pôsteres de Os Segredos de Dumbledore e Tina não está lá. Não há sinal do personagem dela, nem mesmo em um set de 18 pôsteres, que até Niffler e Pickett têm seus próprios, mas a protagonista feminina não ganha”, reclamou outra fã.

Veja os tuites, abaixo.

Animais Fantásticos 3 chega em 2022

O elenco novamente conta com Eddie Redmayne como o protagonista Newt Scamander.

Ele é acompanhado por Jude Law, Ezra Miller, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol e Mads Mikkelsen.

Uma mudança importante é que Mads Mikkelsen assume o papel de Gellert Grindelwald, que antes foi de Johnny Depp.

David Yates retorna para a direção, enquanto Steven Kloves e J.K. Rowling, autora dos livros originais, assinam o roteiro.

Vale lembrar que Rowling também escreveu o texto do segundo filme.

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (Animais Fantásticos 3), da franquia Harry Potter, estreia em 15 de abril de 2022.