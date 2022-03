Fãs de Batman surtam com novo Coringa; veja

Atenção: contém spoilers do novo filme do Batman!

Após interpretar o Druig em Eternos, da Marvel, Barry Keoghan fez uma pequena participação especial no final do novo filme do Batman, se apresentando a todos com o novo coringa do universo cinematográfico da DC.

Sua cena foi bem curta e muito escura, sem revelar muito do visual do personagem ao público. No entanto, uma grande cena deletada foi revelada recentemente pela internet, e fez os fãs surtaram com o visual.

Enquanto a internet ficou bem dividida entre aqueles que amaram e odiaram o personagem em seus poucos segundos de cena, esse novo corte que revela o visual aterrorizante do personagem (e até o relacionaram com uma das artes conceituais iniciais do Coringa de Heath Ledger) fizeram as pessoas aplaudirem em pé.

Confira o que os internautas estão comentando:

O que os fãs acharam do novo Coringa

“Eu não acho que a cena do Batman e do Coringa deveria estar no filme, mas é uma cena muito boa, independentemente”, comentou @N0VAPRIME no Twitter.

“Barry é um ator de elite e isso é ótimo, mas eu realmente espero que o Coringa fique um pouco como um papel secundário e possamos destacar alguns outros vilões, como fizeram com o Charada”, escreve @alexsnewname.

“Eu não acho que fiquei tão aterrorizado com um design do Coringa desde Arkham Asylum: A Serious House on Serious Earth”, diz @Joebear94.

“O Coringa de Barry Keoghan parece ótimo. Trabalho incrível da equipe de maquiagem no design. Eu adoraria ver Reeves utilizar o Coringa de Keoghan como uma carta constante, ao invés de um vilão principal na trilogia #TheBatman. Seria uma forma única de usar o personagem sem ser redundante.”

Enquanto isso, o novo filme do Batman segue em cartaz nos cinemas.