Fãs de Round 6 vão amar novo terror da Netflix

Se você curtiu a trama da série Round 6 – o maior hit sul-coreano da Netflix – tem tudo para gostar também de Escolha ou Morra, o mais novo lançamento de terror da plataforma. Com alguns dos maiores astros do streaming no elenco, o filme é garantia de sustos e tensão do início ao fim.

Escolha ou Morra é um filme britânico de terror, comandado por Toby Meakins em seu primeiro trabalho como diretor. O longa tem roteiro de Simon Allen, e conta com Sebastien Raybaud, John Zois e Matthew James Wilkinson como produtores executivos.

Além de Round 6, Escolha ou Morra – também encontrado sob o título original Choose or Die – é comparado com produções como Black Mirror e A Hora do Pesadelo

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama chocante, o elenco de estrelas e a data de estreia de Escolha ou Morra; veja.

Conheça a história assustadora de Escolha ou Morra

Em 2021, Escolha ou Morra se tornou um grande sucesso no Festival de Cinema de Cannes. Na época, o filme ainda era divulgado com o título “CURS>R”.

“Atrás de um prêmio em dinheiro não resgatado, dois amigos reiniciam um jogo dos anos 80 e entram em um mundo surreal de terror”, afirma a sinopse oficial de Escolha ou Morra na Netflix.

O que é introduzido como um simples game retrô dos anos 80 acaba se tornando um jogo mortal de sobrevivência, no qual os players lutam por um prêmio de 125 mil dólares.

Assim como os jogadores de Round 6, os personagens de Escolha ou Morra se surpreendem com reviravoltas chocantes em brincadeiras conhecidas.

Entretanto, em Escolha ou Morra, os jogadores são obrigados a decidir entre “uma atrocidade ou outra” para ganhar o prêmio em dinheiro.

“A certa altura, fica claro que as apostas não se relacionam apenas a um simples jogo de dinheiro – mas sim a uma luta pela sobrevivência”, afirma a análise do site Looper.

O elenco de estrelas de Escolha ou Morra

Um dos grandes atrativos de Escolha ou Morra é seu elenco – formado por astros da Netflix e figuras icônicas do cinema de terror.

O longa é protagonizado por Asa Butterfield – o Otis da série Sex Education – como Isaac, um dos jogadores do game.

Iola Evans, do filme The 100 (não confundir com a série da Netflix), interpreta Kayla, que também se envolve na brincadeira perigosa.

Eddie Marsan, conhecido por performances em filmes como Hancock e Sherlock Holmes, interpreta Hal.

Kate Fleetwood, da saga Harry Potter e de séries como Harlots, vive a misteriosa Laura.

O elenco principal de Escolha ou Morra é completado por Robert Englund – o icônico Freddy Krueger da franquia A Hora do Pesadelo – como uma sinistra versão fictícia de si mesmo.

Escolha ou Morra conta também com Ryan Gage (O Hobbit: A Desolação de Smaug) e Angela Griffin (Help) no elenco.

Estreia e trailer de Escolha ou Morra na Netflix

Felizmente, os fãs da Netflix não terão que esperar muito tempo pela estreia de Escolha ou Morra.

A plataforma confirmou o lançamento do filme para 15 de abril de 2022, uma sexta-feira.

Enquanto isso, você pode conferir o trailer de Escolha ou Morra; veja abaixo.