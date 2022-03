Fãs de The Blacklist estão preocupados com fim da série; entenda

The Blacklist (Lista Negra) está atualmente na nona temporada e os fãs estão preocupados acerca do futuro da série.

Isso vem após o showrunner assegurar um contrato para uma nova série em outra emissora e de ter assinado um contrato de três anos com a Sony TV. The Blacklist é da NBC, da Universal.

Um fã postou o artigo no Reddit ao qual o usuário InterestingPost5439 comentou: “O que isso significa para The Blacklist???”.

A pessoa que publicou a matéria sobre o showrunner respondeu: “Sinto que Lista Negra nunca terminará”.

Outro espectador, Justgivemeadietcoke, acrescentou: “Nunca? O acordo dele é com a Sony TV, não com a NBC”.

Não há informação oficial sobre The Blacklist acabar.

Lista Negra (The Blacklist) se despede de mais uma personagem na 9ª temporada

Lista Negra (The Blacklist) segue sofrendo com despedidas importantes. Após a morte de Liz, a série que está na Netflix trouxe o adeus de Mierce, que recém tinha sido introduzida.

Mierce apareceu no quarto episódio da nona temporada ao lado de Weecha. As duas logo se tornaram muito importantes para o protagonista Red.

Weecha, com toda habilidade com armas, virou a segurança do protagonista de Lista Negra. Já Mierce ajudou Red com a morte de Liz, com os dois parecendo possuir sentimentos românticos.

Porém, o oitavo episódio da nona temporada de The Blacklist deixou os fãs surpresos. Red confessou que ainda não conseguiu superar totalmente o passado, o que fez com que Mierce decidisse deixar o personagem.

Para os espectadores, a conversa sincera, com essa despedida, foi simplesmente de quebrar o coração. Com isso, Mierce deixa de tentar levar Red para uma jornada de cura.

No Brasil, Lista Negra (The Blacklist) está agora disponível na Netflix.