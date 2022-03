Fãs descobrem personagem escondido em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa foi lançado digitalmente e os fãs já estão mergulhando em cada detalhe do longa-metragem da Marvel. Eles descobriram uma participação especial de um personagem do primeiro filme do Cabeça de Teia com Tom Holland.

No Reddit, um fã percebeu que um dos agentes da Damage Control, que aparece em Homem-Aranha: De Volta ao Lar, está em Sem Volta Para Casa.

Gary Weeks vive o agente Foster na cena em que o agente Cleary prende Peter Parker em razão dos supostos crimes dele.

Em De Volta ao Lar, o personagem apareceu na cena de abertura do filme, que mostra Adrian Toomes (Michael Keaton) depois da batalha do primeiro Vingadores.

Veja abaixo as duas aparições do personagem.

Mais sobre Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

O elenco de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) contou com vários grandes nomes. Tom Holland é o protagonista, enquanto Marisa Tomei interpreta a Tia May.

Os atores Alfred Molina, Willem Dafoe e Jamie Foxx, entre outros, retornaram como Doutor Octopus, Duende Verde e Electro.

Além disso, Andrew Garfield e Tobey Maguire apareceram como suas respectivas versões de Homem-Aranha.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) está disponível em mídia digital.

