Filho de King Kong pode aparecer na sequência de Godzilla vs Kong

De acordo com o Production Weekly, a sequência de Godzilla vs Kong pode ter o título de produção “Son of Kong”.

Isso indica que o filho de King Kong deve estar, de uma maneira ou de outra, envolvido na história.

Também é relatado que o diretor de Godzilla vs Kong, Adam Wingard, deve retornar para comandar a sequência.

As gravações deve acontecer na Austrália, assim como Godzilla vs Kong e Kong: A Ilha da Caveira.

Por enquanto, ainda não sabemos quem estará no elenco da continuação de Godzilla vs Kong.

É possível que Millie Bobby Brown retorne como a sua personagem, depois de aparecer em Godzilla II: Rei dos Monstros e Godzilla vs Kong.

Continuação em desenvolvimento

Apesar de ter sido lançado durante a pandemia, Godzilla vs Kong teve um bom resultado nas bilheterias.

Também rendeu uma ótima audiência na HBO Max, com o lançamento acontecendo no serviço de streaming ao mesmo tempo que nos cinemas.

Por enquanto, ainda não há data de lançamento para a continuação de Godzilla vs Kong.