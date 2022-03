Filme brasileiro de suspense faz sucesso na Netflix

Nos últimos anos, cineastas brasileiros têm expandido o alcance do cinema nacional – com lançamentos de terror, suspense, fantasia e muito mais. Um exemplo dessa tendência é o filme O Animal Cordial, um thriller inquietante que está disponível no catálogo da Netflix. Com tensão do início ao fim, o longa promete deixar os assinantes da plataforma arrepiados.

Misturando suspense e terror, O Animal Cordial é um filme do estilo slasher – à la Halloween, Pânico ou Sexta-Feira 13 – escrito e dirigido por Gabriela Amaral Almeida.

O longa estreou no Fantasia International Film Festival em 2017, mas só chegou aos cinemas brasileiros no ano seguinte. Sucesso com a crítica especializada, O Animal Cordial foi indicado a importantes premiações do cinema nacional, como o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama assustadora e o elenco de estrelas de O Animal Cordial.

Conheça a história chocante de O Animal Cordial

“Ladrões fazem clientes e funcionários de reféns em um restaurante de São Paulo. Ao longo da madrugada, o conflito se acirra e o assalto toma um rumo inesperado”, afirma a sinopse oficial de O Animal Cordial na Netflix.

O longa começa com a história de Inácio, um arrogante gerente de restaurante que vive uma relação conturbada com os funcionários – particularmente com o chef de cozinha Djair.

Para o azar de três clientes: o policial aposentado Amadeu e o casal Bruno e Verônica, o restaurante acaba assaltado pelos criminosos Magno e Nuno.

Se recusando a chamar a polícia, o gerente Inácio mantém os bandidos e os clientes como reféns, com a ajuda da garçonete Sara.

Em um cenário extremamente tenso – marcado pela insanidade e pela crueldade – todos se tornam vítimas do frenesi violento de Inácio.

Além de oferecer aos espectadores uma eletrizante e surpreendente trama de suspense, O Animal Cordial faz um ótimo trabalho ao abordar importantes temas sociais, como o machismo, a luta de classes, o racismo e a homofobia.

Tudo sobre o elenco de estrelas de O Animal Cordial

O Animal Cordial conta com um impressionante elenco de estrelas, formado por alguns dos atores mais famosos da TV brasileira.

Murilo Benício – conhecido por novelas como O Clone, América, TiTiTi e Pantanal – vive o protagonista Inácio.

Luciana Paes, de novelas como Espelho da Vida e Quanto Mais Vida Melhor, interpreta a garçonete Sara.

Irandhir Santos, famoso por atuações em Velho Chico, Amor de Mãe e Onde Nascem os Fortes, é o chef Djair, com quem Inácio vive uma relação perigosa.

Camila Morgado (Olga, Bom Dia Verônica) e Jiddu Pinheiro (Chiquititas) interpretam Verônica e Bruno, um casal de burgueses.

Ernani Moraes, de Chocolate com Pimenta, é Amadeu, um policial aposentado que também se envolve no assalto.

Magno e Nuno, a dupla de assaltantes, é interpretada por Humberto Carrão (Amor de Mãe) e Ariclenes Barroso (Jonas)

O Animal Cordial já está disponível na Netflix; veja abaixo o trailer do longa.