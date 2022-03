Filme com Keanu Reeves conquista assinantes da Netflix

Cinco anos após sua estreia original, John Wick 2 faz o maior sucesso na Netflix. Recém-chegado à plataforma, o filme de Keanu Reeves conquista assinantes com ação eletrizante, personagens inesquecíveis e uma aguardada expansão no mundo dos assassinos. Como era de se esperar, a produção já figura no Top 10 de diversos países, incluindo o Brasil.

Lançado em 2017, John Wick: Um Novo Dia Para Matar continua a história do temido assassino, levado de volta ao combate após os eventos do primeiro filme. O longa é uma produção de Chad Stahelski e Derek Kolstad, também responsáveis pela trama original.

Com um orçamento de apenas 40 milhões de dólares, o filme se tornou um verdadeiro fenômeno de audiência, garantindo uma bilheteria de 171 milhões. John Wick 2 também fez muito sucesso com a crítica especializada, com 89% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o elenco e o futuro de John Wick 2; confira.

Conheça a trama de John Wick 2

“Forçado a honrar uma dívida de sua vida passada, John Wick assassina um alvo que não desejava matar, depois é traído pelo mandante do crime”, afirma a sinopse oficial de John Wick 2 na Netflix.

O longa é ambientado logo após os eventos do primeiro filme, e mostra as consequências do assassinato de Viggo Tarasov e seus capangas.

A nova “aposentadoria” de John Wick é perturbada quando o protagonista recebe a visita do gângster italiano Santino D’Antonio.

Com uma Moeda Dourada em mãos, Santino força John Wick a pagar antigos favores, e oferece ao assassino uma terrível missão.

Sob as orientações de Winston, Wick é obrigado a cumprir o antigo código da organização e aceitar o pedido de Santino.

A missão? Viajar para Roma e matar a irmã de Santino, a influente patroa de uma das mais perigosas máfias da Itália.

Keanu Reeves e o elenco de John Wick 2

Assim como o primeiro filme, John Wick 2 é ancorado pela excelente atuação de Keanu Reeves como o protagonista titular.

O filme conta com o retorno de vários personagens do primeiro capítulo, como Charon (Lance Reddick), Aurelio (John Leguizamo), Winston (Ian McShane) e Helen Wick (Bridget Moynahan).

Laurence Fishburne, o Morpheus da franquia Matrix, integra o elenco de John Wick 2 como o Rei Bowery, um misterioso gângster.

Riccardo Scamarcio (Andorra) é Santino D’Antonio, o mafioso italiano que “contrata” John Wick para uma perigosa missão.

Ruby Rose, de Orange is the New Black e Batwoman, interpreta Ares, a guarda-costas muda de Santino.

Claudia Gerini (A Paixão de Cristo) vive Gianna D’Antonio, a irmã de Santino, que se torna o novo alvo de John Wick.

O elenco principal de John Wick 2 é completado pelo rapper Common como Cassian, o guarda-costas de Gianna.

O futuro da franquia John Wick

Após o lançamento de John Wick 2, em 2017, a franquia protagonizada por Keanu Reeves já ganhou mais um filme.

John Wick 3: Parabellum, estreou em 2019. O longa expandiu o sucesso dos capítulos anteriores, garantindo uma bilheteria de 326 milhões de dólares.

A produção de mais uma sequência, John Wick 4, foi confirmada em maio de 2019. O filme deveria ter estreado em maio de 2021, entretanto, devido à pandemia de Covid-19, o lançamento foi adiado para 24 de maio de 2023.

Junto com Keanu Reeves, já estão confirmados no filme os atores Donnie Yen (Mulan), Shamier Anderson (Wynonna Earp), Bill Skarsgard (It: A Coisa) e Hiroyuki Sanada (Westworld), além da cantora Rina Sawayama.

Dada a escalação dos atores, tudo indica que John Wick 4 (ou parte dele) será ambientado no Japão.

Além disso, o universo de John Wick será expandido com o derivado Ballerina, também ambientado no mundo dos assassinos. Ainda sem previsão de estreia, o longa acompanha a história de uma jovem que se envolve no universo dos matadores profissionais para vingar a morte da família.

John Wick 2: Um Novo Dia Para Matar está disponível na Netflix; veja abaixo o trailer.