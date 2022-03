Filme com Sandra Bullock corta piadas de Channing Tatum por motivo inusitado

Cidade Perdida, com Sandra Bullock, chega aos cinemas em breve no Brasil. A atriz revelou que precisaram cortar piadas de Channing Tatum no filme por um motivo bastante inusitado.

Sandra Bullock contou (via ComicBook) sobre uma cena em específico que estava gravando junto de Brad Pitt e Tatum.

“Há uma cena em que eles têm que me levar para um carro. Ele e aquele outro ator – eu nunca consigo lembrar o nome dele, ele tem cabelo loiro”, ela brincou sobre Brad Pitt.

“Os diretores tinham falas improvisadas de Channing para nós, e nenhuma de suas falas foi usada porque eu estava rindo muito”, continuou a atriz.

Mais sobre Cidade Perdida

O novo filme com Sandra Bullock e Daniel Radcliffe é descrito como uma nova versão de Tudo Por Uma Esmeralda, de 1984.

A trama gira em torno de uma escritora reclusa, que precisa promover o mais recente livro com o modelo que estampa a capa do romance, vivido por Channing Tatum. O problema é que eles sofrem uma tentativa de sequestro e são levados para a selva.

Além de Sandra Bullock, Channing Tatum, Brad Pitt e Daniel Radcliffe, o elenco também traz Patti Harrison, Oscar Nuñez, Da’Vine Joy Randolph, Héctor Aníbal e Thomas Forbes-Johnson.

A direção de Cidade Perdida é de Adam e Aaron Nee, responsáveis pela comédia Band of Robbers. O roteiro é de Dana Fox, Seth Gordon e Liza Chasin.

Cidade Perdida está previsto para 25 de março de 2022, nos EUA. Ainda não há data oficial de lançamento no Brasil.