Filme com Will Smith está dominando a Netflix pelo mundo

Um dos maiores fracassos da carreira de Will Smith, Projeto Gemini, está fazendo sucesso na Netflix internacionalmente.

O filme arrecadou apenas US$ 173 milhões mundialmente, com orçamento de US$ 138 milhões – via de regra, o filme precisa arrecadar três vezes o valor do orçamento para lucrar.

Conforme a lista semanal dos 10 filmes mais assistidos ao redor do mundo, o filme de ação com Will Smith, lançado em 2018, é o terceiro mais assistido da semana entre 14 de março de 20 de março.

Suas estatísticas revelam que o filme foi transmitido por 11,84 milhões de horas apenas naquela semana, perdendo apenas para os originais da Netflix, O Projeto Adam (85,36 ​​milhões) e O Resgate de Ruby (19,94 milhões).

Isso pode ser particularmente surpreendente para alguns, dado o retorno de bilheteria do filme quando foi lançado inicialmente.

Mais sobre Projeto Gemini

“Henry Brogan é um assassino de elite que se torna o alvo de um agente misterioso que aparentemente pode prever todos os seus movimentos. Ele logo descobre que o homem que está tentando matá-lo é uma versão mais jovem, rápida e clonada de si mesmo”, diz a sinopse oficial.

Além de Will Smith, o elenco conta com Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen, Benedict Wong, Douglas Hodge, Ralph Brown, Linda Emond e Ilia Volok.

A direção é de Ang Lee, de O Segredo de Brokeback Mountain e O Tigre e o Dragão. O roteiro é assinado por David Benioff, um dos criadores de Game of Thrones, Billy Ray e Darren Lemke.

Projeto Gemini não está disponível na Netflix do Brasil e pode ser assistido por meio de plataformas digitais.