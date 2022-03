Filme da Netflix cheio de adrenalina vai agradar fãs de suspense

Recém-chegado à Netflix, Um Dia Difícil já faz o maior sucesso com os assinantes brasileiros da plataforma. Apostando em uma trama de suspense, repleta de adrenalina do início ao fim, o longa figura no Top 10 de diversos países. A produção é uma ótima sugestão para quem deseja conferir uma história eletrizante, marcada por um final surpreendente.

Produzido na França, Um Dia Difícil – também encontrado sob o título original Restless – mistura ação, suspense e drama sob a direção de Régis Blondeau e roteiro de Julien Colombani.

Embora não seja exatamente um remake, o filme é baseado no hit sul-coreano A Hard Day, lançado em 2014 por Kim Seong-hun.

Quer assistir Um Dia Difícil na Netflix? Confira abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco do longa.

“Depois de tomar medidas extremas para encobrir um acidente, um policial corrupto começa a receber ameaças de uma misteriosa testemunha e as coisas saem do controle”, afirma a sinopse oficial de Um Dia Difícil na Netflix.

A história começa quando o protagonista Thomas, um policial conhecido por participar de esquemas de corrupção, se vê envolvido em um misterioso acidente.

Com a análise da cena do crime, Thomas descobre os segredos da vítima, e percebe que algo bem pior pode estar acontecendo.

Na primeira metade do filme, Um Dia Difícil mostra as atitudes desesperadas de um criminoso, que faz de tudo para encobrir seus atos.

Mas a partir daí, a narrativa muda completamente, e o filme apresenta um novo suspeito para os misteriosos acontecimentos.

“No mundo de Um Dia Difícil, não existem pessoas boas. Até quem você menos desconfia está envolvido no jogo sujo”, indica a análise do filme no site DM Talkies.

O elenco de Um Dia Difícil é formado inteiramente por atores franceses, que dão um show como os personagens do longa.

Franck Gastambide, de filmes como Taxi 5 e Pattaya, interpreta o protagonista Thomas, que se envolve em uma teia de traições, mentiras e crimes.

Simon Abkarian (A Sonata) e Michaël Abiteboul (A Intervenção) vivem Marelli e Marc, respectivamente. Os dois personagens têm participações importantes na trama de Thomas.

O elenco de Um Dia Difícil é completado por Tracy Gotoas (Naomi), Jemima West (Agathe), Serge Hazanavicius (Comissário Vaoubour), Victoire Zenner (Louise), Perez Michael (Michael Bourgi) e Nabil Missoumi (Barcelo).

Embora esteja fazendo muito sucesso com o público da Netflix, Um Dia Difícil falhou em conquistar a crítica especializada. No site IMDB, o filme garantiu apenas a nota 5.2 (em 10).

O site Ready Steady Cut afirma que Um Dia Difícil é um thriller “previsível”, que não consegue conduzir bem sua história.

Um Dia Difícil está disponível no catálogo brasileiro da Netflix; veja abaixo o trailer.