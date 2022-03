Filme da Netflix foi o grande perdedor do Oscar 2022

Filme da Netflix, Ataque dos Cães se tornou o grande perdedor do Oscar 2022.

Para muitos, Ataque dos Cães era o grande favorito da noite, contando com nada menos que 12 indicações ao Oscar.

No entanto, dessas 12 indicações, Ataque dos Cães só venceu em uma categoria: Melhor Direção.

Já existe há algum tempo a conversa de que a Academia pode ter algo contra a Netflix, o que deve aumentar agora com todas as derrotas de Ataque dos Cães.

Já No Ritmo do Coração teve um aproveitamento de 100% no Oscar 2022.

Foram três indicações (Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Ator Coadjuvante), com vitórias em todas essas três categorias.

Curiosamente, No Ritmo do Coração é uma produção do Apple TV+, que também é um serviço de streaming.

O Apple TV+, aliás, fez uma campanha caprichada para No Ritmo do Coração no Oscar 2022, então não é de se admirar que tenha apresentado um aproveitamento de 100%.

No Brasil, no entanto, No Ritmo do Coração veio como um lançamento no Amazon Prime Video.

Ataque dos Cães está agora disponível pela Netflix, enquanto No Ritmo do Coração, como mencionado, faz parte do catálogo do Amazon Prime Video.