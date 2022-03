Filme da Netflix supera Homem-Aranha 3 no Oscar

O Oscar pode não ter criado ainda uma categoria de melhor filme popular, mas chegou a contemplar os longas-metragens mais queridos pelos fãs em votação nas redes sociais.

No Twitter, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas promoveu uma votação dos filmes favoritos dos fãs. Os 10 mais votados foram Army of the Dead: Invasão em Las Vegas, da Netflix, Duna, Malígno, Minamata, Ataque dos Cães, Sing 2, O Esquadrão Suicida, Tick, Tick… BOOM!, Cinderela e Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa.

Army of the Dead acabou ganhando, superando até mesmo o filme de maior bilheteria de 2021, Homem-Aranha 3.

Vale apontar que o filme de Zack Snyder ganhou em razão da campanha dos fãs do diretor, que já provaram ser bem dedicados ao conseguirem tornar a versão do diretor de Liga da Justiça uma realidade.

A continuação de Army of the Dead: Invasão em Las Vegas está sendo desenvolvida junto da co-roteirista do primeiro filme, Shay Hatten.

Previamente, a Netflix revelou que 75 milhões de assinantes assistiram o filme de Zack Snyder nas suas primeiras quatro semanas. Isso superou a projeção inicial da companhia de streaming, que esperava que 72 milhões de assinantes assistissem o filme.

Army of the Dead também vai ganhar um anime, com subtítulo Lost Vegas, que se passa antes do primeiro filme. Ele contará com o retorno de vários membros do elenco original, como Dave Bautista, Ella Purnell e Tig Notaro.

Army of the Dead: Invasão em Las Vegas está disponível na Netflix.