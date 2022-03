Filme de ação com Will Smith se torna uma das produções mais vistas da Netflix

Projeto Gemini, filme de 2019 estrelado por uma dose dupla de Will Smith, finalmente chegou ao catálogo da Netflix.

O longa-metragem fez sua estreia recentemente na plataforma de streaming e já está conquistando espectadores.

O projeto assumiu o 2ª lugar no TOP 10 de produções mais vistas da Netflix no Brasil neste final de semana, além de também estar no TOP 10 global do serviço.

Saiba mais sobre o filme de sucesso logo abaixo:

Conheça Projeto Gemini

Dirigido por Ang Lee, mesmo responsável pelo sucesso As Aventuras de Pi, o filme teve sua estreia em 2019 nos cinemas do mundo.

O filme conta a história de Henry Brogan (interpretado por Will Smith), um assassino de elite que se tornou alvo de um agente misterioso e capaz de prever todos os seus movimentos.

Este agente é, na verdade, um clone de si mesmo, mas em sua versão mais jovem e, consequentemente, mais rápida.

Para o filme, Will Smith foi rejuvenescido através de tecnologia de ponta, que deu ao ator uma aparência semelhante a de seus dias em Um Maluco no Pedaço.

Projeto Gemini já está disponível na Netflix.