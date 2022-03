Filme de One Piece se torna sucesso inesperado na Netflix

Lançado recentemente na Netflix, o longa One Piece: Strong World passou a fazer o maior sucesso. Demonstrando mais uma vez o interesse do público brasileiro por animes, o longa não demorou nem 24 horas para figurar no Top 10, superando aguardados lançamentos do streaming e algumas das séries mais populares da plataforma.

É importante citar que One Piece: Strong World é o 10º filme ambientado no universo da icônica série de mangás escrita por Eiichiro Oda, uma das mais populares de todos os tempos.

O longa chegou aos cinemas japoneses em 2009, e mais de 10 anos depois, estreia no Brasil com áudio original (em japonês) e com versão dublada.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o sucesso de One Piece: Strong World na Netflix.

Conheça One Piece: Strong World na Netflix

“O lendário pirata Shiki reaparece em East Blue e planeja destruir o Governo Mundial. Depois que ele sequestra Nami, os Chapéus de Palha enfrentam uma terra estranha”, afirma a sinopse oficial de One Piece: Strong World na Netflix.

Mas não é só isso: o filme aborda em sua trama diversos aspectos importantes do anime original, e conquista fãs com inúmeras referências e easter eggs.

Além disso, a versão do longa lançada na Netflix faz sucesso por sua dublagem em português, a primeira do anime.

O filme original foi dirigido por Munehisa Sakai, com roteiro de Hirohiko Uesaka e Eiichiro Oda, o criador do mangá.

A trama do longa foi produzida como uma homenagem ao décimo aniversário de One Piece, que começou a ser publicado no final dos anos 90. O enredo em questão é ambientado entre os arcos “Thriller Bark” e “Arquipélago Sabaody”.

One Piece: Strong World começa quando o protagonista Luffy e seus amigos decidem retornar a East Blue, e se deparam com um misterioso navio pirata vagando pelos céus.

E para a surpresa dos personagens, o capitão desse navio é o infame Golden Lion Shiki, um pirata lendário que conseguiu escapar da prisão subaquática Impel Down – tão famoso quanto o Rei Pirata Gol D. Roger e o Barba Branca.

Após sequestrar Nami para se aproveitar das habilidades de navegação da jovem, Shiki isola Luffy e seus amigos nas misteriosas ilhas flutuantes.

“Separada, a tripulação se encontra em uma verdadeira batalha de sobrevivência, marcada por criaturas assustadoras e cenários misteriosos”, informa o site One Piece Fandom.

O filme One Piece: Strong World já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Vale lembrar que o anime também conta com algumas temporadas na plataforma.