Filme de zumbis com astros da Marvel e Star Wars estreia na Netflix

Após o sucesso de Army of the Dead: Invasão em Las Vegas, de Zack Snyder, a Netflix celebra a estreia de outro aclamado filme de zumbis. Trata-se de Os Mortos Não Morrem, um dos melhores lançamentos recentes do gênero. O principal atrativo do longa é seu elenco, formado por astros da Marvel e Star Wars, além de estrelas da música pop.

Misturando comédia e terror – à la Zumbilândia – Os Mortos Não Morrem é uma produção de Jim Jarmusch, um grande expoente do cinema independente. O cineasta é famoso por filmes como Para Além do Paraíso, Sobre Café e Cigarros e Amantes Eternos.

Lançado originalmente em 2019, Os Mortos Não Morrem dividiu a opinião da crítica especializada, com 54% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a chegada de Os Mortos Não Morrem na Netflix: trama, elenco, estreia e trailer.

Conheça a trama de Os Mortos Não Morrem na Netflix

Os Mortos Não Morrem é ambientado nos primeiros dias de um apocalipse zumbi, e acompanha a história de vários personagens diferentes.

“A tranquilidade de Centerville é abalada quando os mortos se erguem após um evento celestial. Cabe ao chefe da polícia e ao seu adjunto repor a ordem, mas não vai ser fácil”, afirma a sinopse oficial de Os Mortos Não Morrem na Netflix.

A história começa quando um misterioso evento cósmico chama a atenção dos moradores da pacata cidade de Centerville.

Com a lua pendendo no céu, os dias se tornam imprevisíveis, e os animais da região começam a exibir comportamentos estranhos.

Na TV, notícias alertam sobre os bizarros acontecimentos, e enquanto isso, cientistas tentam desvendar as verdadeiras origens do fenômeno.

Mas quando os mortos começam a se levantar de suas covas – e atacar os vivos – , os moradores de Centerville precisam se unir em uma eletrizante batalha pela sobrevivência.

Tudo sobre o elenco de estrelas de Os Mortos Não Morrem

Como já citamos, o impressionante elenco de Os Mortos Não Morrem é um dos diferenciais do filme de Jim Jarmusch.

O longa é protagonizado por Bill Murray, de Os Caça-Fantasmas e O Feitiço do Tempo, como Cliff Robertson, o chefe da polícia de Centerville.

Adam Driver, famoso por interpretar Kylo Ren na saga Star Wars e Maurizio Gucci em Casa Gucci, é o policial Ronnie Peterson, colega de trabalho de Cliff.

Chloë Sevigny, de American Horror Story e Boneca Russa, interpreta Mindy Morrison, a parceria de Cliff e Ronnie na polícia.

Tilda Swinton, a Anciã dos filmes do MCU, é Zelda Winston, uma excêntrica mulher escocesa que administra a funerária da cidade.

Steve Buscemi (Con-Air, Boardwalk Empire, Hotel Transilvânia), vive Frank Miller, um humilde fazendeiro de Centerville.

A atriz e cantora Selena Gomez (Os Feiticeiros de Waverly Place) interpreta Zoe, uma jovem viajante. Austin Butler (Era Uma Vez em Hollywood) e Luka Sabbat (grown-ish) vivem Jack e Zack, os colegas de viagem de Zoe.

O elenco principal de Os Mortos Não Morrem é completado por Danny Glover (A Cor Púrpura), Caleb Landry Jones (Corra!), Rosie Perez (Aves de Rapina), Carol Kane (A Família Addams), Larry Fessenden (Wendigo) e Jodie Markell (The Good Wife).

A produção conta também com participações especiais dos músicos Iggy Pop, RZA, Sturgill Simpson, Tom Waits, Eszter Balint e Charlotte Kemp Muhl.

Os Mortos Não Morrem já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. O filme chegou à plataforma em 22 de março de 2022.

Veja abaixo o trailer legendado de Os Mortos Não Morrem.