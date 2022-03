Filme e série da Marvel estreiam esta semana no Brasil

Esta semana terá o lançamento de um longa-metragem e uma série da Marvel: Morbius e Cavaleiro da Lua.

Morbius pode não ser uma produção do Marvel Studios, e sim da Sony, mas ainda é uma adaptação de quadrinhos da Marvel.

O lançamento nos cinemas acontece em 31 de março.

Já Cavaleiro da Lua é uma série do Marvel Studios para o Disney+, que acontece dentro do MCU, o universo compartilhado dos Vingadores e de outros heróis.

O primeiro episódio chega ao Disney+ em 30 de março.

Sobre Morbius

Morbius é estrelado por Jared Leto, que também interpretou o Coringa em Esquadrão Suicida e Liga da Justiça de Zack Snyder.

Confira abaixo uma sinopse.

“Um dos personagens mais interessantes e conflituosos da Marvel chega ao cinema com o vencedor do Oscar Jared Leto se transformando no enigmático anti-herói Michael Morbius.”

“Gravemente adoecido com um raro distúrbio sanguíneo e determinado a salvar outros que sofrem do mesmo destino, o Dr. Morbius arrisca tudo numa aposta desesperada.”

“E embora a princípio tudo pareça um sucesso absoluto, surge uma escuridão que se desencadeia dentro dele. O bem superará o mal – ou Morbius sucumbirá aos seus novos e misteriosos desejos?”

Morbius é dirigido por Daniel Espinosa, com Matt Smith, Jared Harris e Michael Keaton também fazendo parte do elenco.

Oscar Isaac interpreta o Cavaleiro da Lua na série do Disney+

Sobre Cavaleiro da Lua

Cavaleiro da Lua é estrelada por Oscar Isaac, conhecido por Duna, Star Wars, X-Men: Apocalipse e outros trabalhos.

Confira abaixo uma sinopse.

“Em Cavaleiro da Lua, durante um trabalho sujo, o mercenário Marc Spector (Oscar Isaac) sofre um acidente e acaba sendo abandonado por seus comparsas, ficando à beira da morte.”

“Ele é, então, resgatado e levado para um templo egípcio, onde o deus da lua, Khonshu, lhe oferece uma segunda chance de viver em troca do seu corpo como hospedeiro.”

“Ele sofre de transtorno de identidade dissociativa e, quando acorda, acredita ser Steven Grant, uma de suas várias personalidades alternativas.”

“Steven é funcionário de uma loja e sofre de um grave problema de insônia, assim não tem lembrança alguma sobre o que aconteceu com Marc no templo egípcio.”

“Quando começa a ter visões do Cavaleiro da Lua, a personificação de Khonshu em seu corpo, passa a acreditar que está perdendo sua sanidade e misturando real e fantasia.”

“Ele, então, conhece Arthur Harrow (Ethan Hawke), líder de uma seita religiosa que incentiva Marc/Steven a abraçar o caos que sua vida se tornou e aceitar se tornar permanentemente o Cavaleiro da Lua.”

Morbius estreia em 31 de março, enquanto Cavaleiro da Lua chega ao Disney+ em 30 de março.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.