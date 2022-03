Filme fracassado de X-Men supera Eternos no Disney+

X-Men: Fênix Negra está acima de Eternos no Disney+. Pelo menos no momento.

Atualmente, X-Men: Fênix Negra está em quarto lugar no Top 10 do Disney+, enquanto Eternos aparece em sexto lugar.

É um bom resultado para X-Men: Fênix Negra, que era uma produção da Fox antes da aquisição pela Disney.

Eternos também está indo bem no Disney+, tendo chegado ao serviço de streaming há algumas semanas.

Apesar de estarem em alta no Disney+, X-Men: Fênix Negra e Eternos não tiveram recepções muito positivas em sua época de lançamento.

X-Men: Fênix Negra teve uma recepção desastrosa

X-Men: Fênix Negra veio em 2019, sendo massacrado pela crítica e pelo público.

O longa-metragem teve um resultado tão desastroso nas bilheterias que resultou em prejuízo para a Fox, em uma época em que ainda estava completando a sua transição para a Disney.

Foi um encerramento amargo para a saga dos X-Men na Fox, que até teve um bom começo mas cometeu vários tropeços ao longo dos anos.

Eternos não agradou tantos fãs

Já Eternos teve lançamento em 2021, e seu resultado nas bilheterias foi relativamente positivo, levando em consideração a situação com a pandemia.

No entanto, a produção teve uma recepção morna com a crítica e com o público. Para muitos, Eternos é o projeto mais fraco do Marvel Studios até hoje.

No entanto, há quem diga que o longa-metragem foi injustiçado por apresentar um estilo diferente do resto do MCU.

