Filme inusitado quebra recorde na carreira de Nicolas Cage

Nicolas Cage é um dos atores mais conhecidos de sua geração. No entanto, não se pode dizer que ele teve apenas sucessos em sua carreira.

Na verdade, nos últimos anos, o astro esteve em produções tão massacradas que parece que a sua carreira nunca voltaria aos trilhos.

Mas, estamos falando de Nicolas Cage, então em uma nova reviravolta, o ator está voltando com tudo em Hollywood.

O seu novo trabalho, O Peso do Talento, está quebrando um recorde em sua carreira: é o seu projeto mais bem avaliado, até o momento.

Atualmente, O Peso do Talento está com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, superando outros trabalhos aclamados de Nicolas Cage como Pig e A Outra Face.

É possível que perca a aprovação de 100% em breve, mas pelo menos por enquanto, esse é o longa-metragem mais elogiado de Nicolas Cage.

Também é o mais inusitado da carreira do ator: em O Peso do Talento, Nicolas Cage interpreta… Nicolas Cage.

Filme com Nicolas Cage como Nicolas Cage

Na história, uma versão ainda mais azarada e cômica de Nicolas Cage tenta conseguir um grande papel para retomar o sucesso na carreira, mas acaba no meio de uma operação da CIA que busca derrubar um grande traficante que, por acaso, é um grande fã de Nicolas Cage.

O Peso do Talento vem sendo elogiado por seu ótimo senso de humor, tirando sarro de Nicolas Cage enquanto também homenageia o ator.

Ao mesmo tempo, também há ação o suficiente para agradar quem simplesmente gosta dos filmes de Nicolas Cage (até mesmo os péssimos).

Com Nicolas Cage como Nicolas Cage, O Peso do Talento chega aos cinemas em 28 de abril de 2022.