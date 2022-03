Filme parecido com Bridgerton faz sucesso na Netflix

Quem já maratonou a 2ª temporada de Bridgerton quer saber: o que assistir em seguida na Netflix? Felizmente, a plataforma conta com um amplo catálogo de romances de época e dramas históricos. Um deles é Orgulho e Preconceito, baseado no livro de Jane Austen e considerado uma das mais icônicas histórias de amor de todos os tempos.

Orgulho e Preconceito traz diversas semelhanças com Bridgerton. Ambas as produções são inspiradas em livros, acompanham tramas de amor, são ambientadas na Inglaterra e se passam na mesma época.

A principal diferença é o fato da Bridgerton focar na história de membros da nobreza, enquanto Orgulho e Preconceito aposta em um cenário bucólico e rural.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Orgulho e Preconceito na Netflix; confira.

Conheça a trama de Orgulho e Preconceito na Netflix

Lançado originalmente em 2005, Orgulho e Preconceito é um romance de época comandado por Joe Wright, em seu primeiro trabalho como diretor. O roteiro é de Deborah Moggach.

A trama do longa é baseada no livro homônimo de Jane Austen, escrito em 1813.

“Neste conto de Jane Austen ambientado no século 19, a Sra. Bennet espera casar suas filhas com homens ricos, incluindo o recém-chegado Sr. Darcy”, afirma a sinopse oficial de Orgulho e Preconceito na Netflix.

Orgulho e Preconceito foca na história de Elizabeth Bennet, uma jovem que vive com a mãe, pai e irmãs no interior da Inglaterra.

Como a filha mais velha, ela sofre com a pressão da família para se casar com um pretendente à altura.

Quando a franca Elizabeth é apresentada ao bonitão (e ricaço) Sr. Darcy, a química entre os dois se torna inegável.

Entretanto, a natureza reservada de Darcy apresenta um grande obstáculo para o relacionamento.

Com isso, Orgulho e Preconceito aborda o desenvolvimento da relação de Elizabeth e Mr. Darcy – e como esse relacionamento impacta a família da protagonista.

O elenco de estrelas de Orgulho e Preconceito

Um dos grandes atrativos de Orgulho e Preconceito é seu elenco de estrelas, formado por alguns dos atores mais famosos do cinema britânico.

Elizabeth Bennet, a protagonista do longa, é interpretada por Keira Knightley. Você, provavelmente, conhece a atriz por sua performance como Elizabeth Swann na franquia Piratas do Caribe.

Matthew MacFadyen, o Tom de Succession, vive o Sr. Darcy – o novo pretendente de Elizabeth.

O Sr. e a Sra. Bennet, pais de Elizabeth, são interpretados por Donald Sutherland (Jogos Vorazes) e Brenda Blethyn (Laura: A Voz de uma Estrela).

Rosamund Pike (Eu Me Importo, A Roda do Tempo), Carey Mulligan (Bela Vingança), Jena Malone (Jogos Vorazes) e Talulah Riley (Westworld) vivem Jane, Catherine, Lydia e Mary, as irmãs de Elizabeth.

Tom Hollander (The Night Manager) é o Sr. Collins, um clérigo e primo mais velho do Sr. Darcy.

A icônica Judi Dench (Belfast, Shakespeare Apaixonado) interpreta a Lady Catherine de Bourgh, uma rica mulher da nobreza.

O elenco principal de Orgulho e Preconceito é completado por Tamzin Merchant (Salem) como Georgiana Darcy, a irmã mais nova do Sr. Darcy.

Orgulho e Preconceito (assim como a 2ª temporada de Bridgerton) está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer do longa.