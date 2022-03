Filmes com Ryan Reynolds para você assistir na Netflix

O Projeto Adam chegou à Netflix, marcando mais uma parceria de Ryan Reynolds com Shawn Levy, diretor de Free Guy: Assumindo o Controle.

Para quem quer assistir mais filmes com o astro, há outros longas-metragens dele na Netflix. São obras bem diferentes da mais recente estreia, mas contam com Reynolds no elenco.

Continua depois da publicidade

Dito, isso, há filmes para todos os estilos, desde tramas policiais, até obras mais explosivas, ou com outros astros famosos, como Gal Gadot e Dwayne Johnson.

Esquadrão 6

Assim como O Projeto Adam, Esquadrão 6 também é original da Netflix.

Dirigido por Michael Bay, essa comédia de ação traz Ryan Reynolds como um magnata que finge a própria morte a fim de criar um esquadrão de elite com outros “fantasmas”.

Eles buscam corrigir as maiores injustiças do mundo, começando por um regime ditatorial cujos horrores ele próprio testemunhou.

R.I.P.D. – Agentes do Além

“Um policial assassinado recentemente se junta a uma equipe de policiais mortos-vivos que trabalham para o RIPD (Departamento Descanse em Paz) e tenta encontrar o homem que o assassinou”, diz a sinopse do filme.

R.I.P.D. é estrelado não apenas por Ryan Reynolds, como por Jeff Bridges, de O Grande Lebowski e Bravura Indômita.

Alerta Vermelho

“Quando a Interpol emite o alerta vermelho – um pedido global de busca e apreensão dos criminosos mais procurados do mundo – é hora de o melhor investigador do FBI, John Hartley (Dwayne Johnson) entrar em cena. A caçada vai colocá-lo no meio de um ousado plano de assalto, forçando-o a se unir ao golpista Nolan Booth (Ryan Reynolds) para capturar a ladra de obras de arte mais procurada do mundo, ‘O Bispo’ (Gal Gadot)”, diz a sinopse de Alerta Vermelho.

Esse é o filme mais assistido e mais caro da Netflix, tendo conseguido mais de 300 milhões de visualizações na plataforma de streaming.

O filme conta também com Ritu Arya, a Lila de The Umbrella Academy, e Chris Diamantopoulos (Silicon Valley).

Os Croods

Ryan Reynolds não chega a aparecer propriamente dito em Os Croods, mas é um dos dubladores do filme.

“Depois que sua caverna é destruída, uma família de homens das cavernas deve viajar através de um mundo fantástico desconhecido com a ajuda de um menino”, diz a sinopse.

O elenco de dubladores ainda conta com Nicolas Cage, Emma Stone, Catherine Keener, Cloris Leachman e Clark Duke.