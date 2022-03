Gato de Botas 2: O Último Pedido ganha trailer em português; veja￼

O universo Shrek vai ganhar um novo filme depois de mais de uma década. A DreamWorks Animation divulgou o trailer de Gato de Botas 2: O Último Pedido.

A prévia mostra que o Gato de Botas gastou oito vidas dele, restando apenas uma. Com isso, ele parte em uma aventura para fazer a última valer.

O personagem apareceu pela primeira vez em Shrek 2, lançado em 2004. Depois disso, deu as caras em mais duas continuações de Shrek e também em um filme próprio.

Vale notar que o estilo de animação mudou nesse Gato de Botas 2, e parece estar com uma taxa de quadros menor, similarmente a Homem-Aranha no Aranhaverso, com alguns trechos emulando pintura a mão.

Veja o trailer do filme, abaixo.

Mais sobre Gato de Botas 2

“Gato queimou oito de suas nove vidas, embora tenha perdido a conta ao longo do caminho. Recuperar essas vidas enviará o Gato de Botas em sua maior missão até agora”, diz a sinopse do filme.

“Antonio Banderas retorna como a voz original do notório Gato de Botas enquanto ele embarca em uma jornada épica pela Floresta Negra para encontrar a mítica Estrela dos Desejos e restaurar suas vidas perdidas. Mas com apenas uma vida restante, Gato terá que se humilhar e pedir ajuda à sua ex-parceira e inimiga: a cativante Kitty Soft Paws (Salma Hayek na versão original)”, continua a sinopse.

O elenco de voz ainda trás Harvey Guillén, Florence Pugh, Olivia Colman, Ray Winstone, Samson Kayo, Anthony Mendez e Da’Vine Joy Randolph.

Gato de Botas 2: O Último Pedido conta com direção de Joel Crawford, com produção de Mark Swift.

Ainda não há data de estreia para o filme.