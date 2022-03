Giselle e amado retornam nas primeiras fotos do set de Encantada 2

Foram divulgadas as primeiras imagens do set de Desencantada (Encantada 2), mostrando o retorno de Amy Adams como Giselle e Patrick Dempsey como Robert Philip.

Desencantada (Encantada 2) terá lançamento no Disney+, após muitos anos com os fãs pedindo pela continuação.

Confira abaixo as imagens do set de Desencantada (Encantada 2).

Atriz enfrenta problema em Encantada 2

Fazer Encantada 2, da Disney, trouxe um problema para Amy Adams, e envolve canto e dança.

Em sua aparição no The Tonight Show, a atriz indicou que a sequência terá muito mais canto e dança. Não está sendo uma experiência fácil para a estrela, já que ela não conta mais com a mesma energia de antes.

“Eu estava na casa dos 20 anos na última vez que participei de tanta dança”, explicou Adams.

“É uma sensação diferente quando você tem 40 anos. No meu coração, eu continuo sendo a mesma, mas percebi que realmente não é a mesma coisa.”

Ainda não há data de lançamento para Encantada 2.

Filmes e séries da Disney podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.