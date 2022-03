Henry Cavill e Dua Lipa nas primeiras fotos de thriller de espionagem

Foram divulgadas as primeiras fotos de Argylle, thriller de espionagem estrelado por Henry Cavill, Dua Lipa e grande elenco – veja no final do post.

Baseado no romance de mesmo nome de Ellie Conway, o filme acompanhará um espião com amnésia, que foi levado a acreditar ser um romancista best seller. No entanto, quando suas memórias começam a retornar, ele inicia sua vingança.

John Cena, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston e Samuel L. Jackson completam o elenco de Argylle, que terá direção de Matthew Vaughn.

Ainda inédita, a obra vai estrear este ano; já o longa, produzido pela Apple TV+, segue sem previsão de lançamento no streaming.

Veja as fotos:

Dua-Lipa e Henry Cavill em Argylle