Henry Cavill vira piada por visual em novo filme; veja reações

Foram divulgadas as primeiras imagens de Argylle, com Henry Cavill, e uma coisa rapidamente chamou a atenção dos internautas: o novo visual do astro. Mais especificamente, o seu corte de cabelo.

No Twitter, os fãs fizeram piada com o visual de Henry Cavill em Argylle, com alguns comentando que está “terrível” e outros brincando que conseguiram deixar o ator feio.

Alguns internautas também criaram montagens para tirar sarro do visual.

Confira abaixo algumas reações dos fãs ao visual de Henry Cavill em Argylle.

Filme com grande elenco

O elenco de Argylle conta com Henry Cavill, John Cena, Bryce Dallas Howard, Samuel L. Jackson, Dua Lipa, Sam Rockwell e Bryan Cranston, entre outros.

A direção é de Matthew Vaughn, conhecido por Kingsman: Serviço Secreto e Kick-Ass – Quebrando Tudo.

Argylle terá lançamento ainda em 2022 pelo Apple TV+.