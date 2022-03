Homem-Aranha 3: Cena deletada com Demolidor é revelada

Matt Murdock, o Demolidor, aparece em apenas uma breve cena de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa. Parece que ele apareceria em mais uma do filme, que acabou sendo cortada.

Com o lançamento do filme em plataformas digitais, os fãs já conseguem ver os extras do filme da Marvel, incluindo as cenas deletadas.

Em uma dessas podemos ver o Demolidor de Charlie Cox junto de Happy Hogan, no que parece ser uma cena cortada do filme.

Os dois estão em uma sala, com uma mesa bastante extensa. Atrás deles podemos ver o diretor Jon Watts falando com os atores.

A cena foi divulgada por um fã no YouTube. Veja abaixo.

Filme com grande elenco

O elenco de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) contou com vários grandes nomes. Tom Holland é o protagonista, enquanto Marisa Tomei interpreta a Tia May.

Os atores Alfred Molina, Willem Dafoe e Jamie Foxx, entre outros, retornaram como Doutor Octopus, Duende Verde e Electro.

Além disso, Andrew Garfield e Tobey Maguire apareceram como suas respectivas versões de Homem-Aranha.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) será em breve lançado em DVD e mídia digital.

