Homem-Aranha 3: Tobey Maguire finalmente ganha um pôster só seu; veja

Já se passaram três meses desde o lançamento de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, mas a Sony Pictures continua divulgando materiais inéditos do longa.

Em nova imagem compartilhada no Twitter hoje, vemos Tobey Maguire finalmente ganhar o seu próprio pôster, agora que sua participação no filme (tal como a de Andrew Garfield) já não é mais nenhum segredo.

Maguire retornou ao seu papel de Homem-Aranha em Sem Volta Para Casa 14 anos após o fim de sua própria trilogia, que teve seu último filme lançado em 2007 nos cinemas.

Sam Raimi, diretor do filme original, também assinou com a Marvel e será o responsável pela direção de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que chega em maio aos cinemas.

Homem-Aranha 3 agora em streaming

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, traz Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. O elenco tem ainda Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina sendo Doutor Octopus e Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho. Willem Dafoe volta como o Duende Verde para liderar um grupo de vilões do multiverso.

O vilão foi o principal do primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire. O Doutor Octopus de Molina também é dessa mesma trilogia, enquanto o Electro de Foxx é dos filmes do Peter Parker de Andrew Garfield.

“Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói. Quando ele pede ajuda ao Doutor Estranho, os riscos se tornam ainda mais perigosos, e o forçam a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha”, diz a sinopse do filme.

O longa já está disponível para aluguel digital.