Homem-Aranha 3: Vilões se reúnem em cena deletada super engraçada

Foi revelada uma imagem de uma divertida cena deletada de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3).

Na cena, Peter e Tia May aparecem no elevador do prédio de Happy com os vilões, sendo que nenhum dos personagens parece muito confortável com a situação, especialmente o Doutor Octopus.

É possível que em breve o vídeo da cena deletada seja divulgado.

Mas por enquanto, confira abaixo a imagem da divertida cena deletada de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3), da Sony e da Marvel.

Filme com grande elenco

O elenco de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) contou com vários grandes nomes. Tom Holland é o protagonista, enquanto Marisa Tomei interpreta a Tia May.

Os atores Alfred Molina, Willem Dafoe e Jamie Foxx, entre outros, retornaram como Doutor Octopus, Duende Verde e Electro.

Além disso, Andrew Garfield e Tobey Maguire apareceram como suas respectivas versões de Homem-Aranha.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) será em breve lançado em DVD e mídia digital.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.