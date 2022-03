Homem-Aranha: Imagens mostram novo traje de Tom Holland em detalhes

No final de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, o Peter Parker de Tom Holland assume um novo traje. O figurino é o clássico do herói da Marvel, inclusive com as cores tradicionais do personagem.

A revelação acontece de forma rápida. Os fãs conseguem observar o traje enquanto o Homem-Aranha some na cidade, em uma vida agora solitária.

No Instagram, o chefe do departamento de desenvolvimento visual, Ryan Meinerding, publicou imagens do novo traje de Tom Holland. Os fãs da Marvel podem ver em detalhes o uniforme.

O ilustrador explica que as imagens são da versão final do novo traje do Homem-Aranha. Ou seja, é o figurino que aparece em Sem Volta Para Casa e deve passar a acompanhar Peter Parker no MCU.

Confira abaixo a publicação.

Mais sobre Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, traz Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. O elenco tem ainda Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina sendo Doutor Octopus e Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho.

Willem Dafoe volta como o Duende Verde para liderar um grupo de vilões do multiverso. O vilão foi o principal do primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire. O Doutor Octopus de Molina também é dessa mesma trilogia, enquanto o Electro de Foxx é dos filmes do Peter Parker de Andrew Garfield. Inclusive, Maguire e Garfield reprisam seu papéis de Homem-Aranha para iniciar este multiverso da Marvel nos cinemas.

A direção do filme é de Jon Watts.

“Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói.”

“Quando ele pede ajuda ao Doutor Estranho, os riscos se tornam ainda mais perigosos, e o forçam a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha”, diz a sinopse do filme.

Homem-Aranha 3 (ou Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa) ainda não tem previsão no streaming.

