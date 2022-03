Homem-Aranha vai aparecer no filme Morbius? Jared Leto responde

Morbius está chegando e vai expandir o universo que vem sendo construído nos filmes do Venom. Jared Leto respondeu se podemos ver o Homem-Aranha de Tom Holland no filme.

O astro, que vive Michael Morbius no longa-metragem da Sony, conversou com o Entertainment Tonight durante o Critics Choice Awards. Ele foi perguntado se Tom Holland aparecerá no filme.

Continua depois da publicidade

“Eu vou te dizer, eu adoraria entrar no ringue com o Homem-Aranha”, disse Leto. “Acho que Tom Holland é incrível e formaríamos uma dupla bastante dinâmica”.

Naturalmente, ele não entregaria uma participação especial tão importante, mas parece que ele está disposto a fazer um filme com Holland.

Quem sabe no futuro, veremos Morbius, Venom e o Homem-Aranha juntos em tela.

Mais sobre Morbius

A direção de Morbius é de Daniel Espinosa (Vida) e o roteiro é de Matt Sazama e Burk Sharpless. O elenco é composto por Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson.

Leia abaixo uma sinopse de Morbius.

“Um dos personagens mais interessantes e conflituosos da Marvel chega ao cinema, com Jared Leto se transformando no enigmático anti-herói Michael Morbius.”

“Gravemente adoecido com um raro distúrbio sanguíneo e determinado a salvar outros que sofrem do mesmo destino, o Dr. Morbius arrisca tudo numa aposta desesperada.”

“E embora a princípio tudo pareça um sucesso absoluto, surge uma escuridão que se desencadeia dentro dele. O bem superará o mal – ou Morbius sucumbirá aos seus novos e misteriosos desejos?”

Nos quadrinhos da Marvel, Morbius é um clássico inimigo do Homem-Aranha. No entanto, assim como Venom, com o passar dos anos, ele foi transformado em algo mais próximo de um anti-herói.

Morbius chega em 31 de março nos cinemas brasileiros.