Imagem revela o vilão de versão de Batman com Ben Affleck; veja

Antes de Batman ser um projeto estrelado por Robert Pattinson, na verdade seria um longa-metragem com Ben Affleck, que também seria o diretor e um dos roteiristas.

Essa versão acabou não avançando, já que Ben Affleck abandonou o projeto por problemas pessoais.

No entanto, chegou ao ponto de algumas artes conceituais serem criadas, e uma delas mostra o Exterminador, que seria o principal vilão de Batman.

O personagem seria interpretado por Joe Manganiello, que chegou a ter uma participação em Liga da Justiça de Zack Snyder.

O projeto mostraria o Exterminador atormentando a vida de Batman como parte de uma vingança de Lex Luthor.

Ou seja, embora o Exterminador fosse o vilão principal, ele na verdade estaria realizando um trabalho para Lex Luthor.

Confira abaixo uma arte conceitual oficial que mostra o visual que o Exterminador teria na versão de Batman com Ben Affleck.

O que acontecerá com o Batman de Ben Affleck?

Algum tempo depois de Ben Affleck abandonar o papel de Batman, foi anunciado que ele retornaria em The Flash, que também contará com o Bruce Wayne de Michael Keaton.

Acredita-se que The Flash será o último projeto do Batman de Ben Affleck, mas ao mesmo tempo, rumores também indicam que ele poderia retornar ao papel futuramente.

De qualquer maneira, o futuro da franquia do Batman, de um modo geral, parece estar com Robert Pattinson, que é bem mais jovem do que Ben Affleck e Michael Keaton.

O ator vem recebendo elogios por seu trabalho, e deve estrelar uma nova saga do personagem no cinema.

Batman, com Robert Pattinson, está em cartaz nos cinemas.