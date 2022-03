Importante personagem de The Batman é bissexual

A Mulher-Gato de The Batman é um dos destaques do filme com Robert Pattinson. Zoe Kravitz, que interpreta a personagem, revelou que Selina Kyle é bissexual.

A personagem, naturalmente, tem muita tensão sexual com o Batman, algo presente nas versões anteriores da personagem. Mas além disso, ela tem um relacionamento com Anika.

“Definitivamente, foi assim que interpretei a situação, que elas tinham algum tipo de relacionamento romântico”, disse Zoë.

Em entrevista ao site The Pedestrian, o entrevistador ficou empolgado dela ser bissexual e a atriz respondeu: “Eu concordo!”.

Já o diretor Matt Reeves não quis bater o martelo sobre a sexualidade da personagem de The Batman.

“Então, não acho que pretendíamos ir diretamente dessa maneira, mas você pode interpretar assim, com certeza. Ela tem uma intimidade com essa personagem [Anika] e é um cuidado tremendo e profundo com ela, até mais do que uma coisa sexual, mas deve haver um relacionamento bastante íntimo entre elas”.

Mais sobre The Batman, estrelado por Robert Pattinson

The Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

The Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 3 de março. Confira abaixo um trailer do filme.