Jared Leto comenta sobre ser parte da DC e agora Marvel

Antes de interpretar Morbius no filme da Sony em associação com a Marvel, Jared Leto interpretou o Coringa em Esquadrão Suicida e reprisou o papel na versão do diretor de Liga da Justiça. Ele falou sobre essa experiência.

Na versão que chegou aos cinemas de Liga da Justiça, Leto não estava presente no filme, mas quando Zack Snyder trabalhou sua própria versão, lançada no HBO Max, a cena do Coringa foi acrescentada.

“Foi ótimo. Trabalhar com Zack Snyder é uma coisa linda. Eu o adoro”, disse Leto ao ComicBookMovie.

“Eu realmente amei a oportunidade. Foi realmente especial e eu gostei muito. É uma coisa única fazer parte da DC e agora fazer parte da Marvel. É incrível”, continuou o ator.

Mais sobre Morbius

A direção de Morbius é de Daniel Espinosa (Vida) e o roteiro é de Matt Sazama e Burk Sharpless. O elenco é composto por Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson.

“Um dos personagens mais interessantes e conflituosos da Marvel chega ao cinema, com Jared Leto se transformando no enigmático anti-herói Michael Morbius. Gravemente adoecido com um raro distúrbio sanguíneo e determinado a salvar outros que sofrem do mesmo destino, o Dr. Morbius arrisca tudo numa aposta desesperada.”

“E embora a princípio tudo pareça um sucesso absoluto, surge uma escuridão que se desencadeia dentro dele. O bem superará o mal – ou Morbius sucumbirá aos seus novos e misteriosos desejos?”, diz a sinopse.

Nos quadrinhos da Marvel, Morbius é um clássico inimigo do Homem-Aranha. No entanto, assim como Venom, com o passar dos anos, ele foi transformado em algo mais próximo de um anti-herói.

Veja o trailer legendado do filme: