Jared Leto ganha prêmio de pior ator e vai ter filme flopado na mesma semana

Jared Leto não tem uma semana fácil pela frente. O astro ganhou o prêmio de pior ator coadjuvante na Framboesa de Ouro 2022 por Casa Gucci e vai lançar Morbius, filme que está sendo amplamente criticado.

Nas redes, os fãs estão ressaltando esse conjunto de fatores e ainda especulam que Leto pode ganhar o prêmio de pior ator no ano que vem por Morbius.

“Jared Leto ganhando uma Framboesa de Ouro na mesma semana que as críticas de Morbius são lançadas”, apontou um fã.

“Sinto que Jared Leto está mirando em outra Framboesa de Ouro no ano que vem, dessa vez como pior ator por Morbius”, disse outro fã.

“Dizendo agora já, Morbius será o maior fracasso do ano, Jared Leto vai ganhar a Framboesa de Ouro de novo”, disse outro fã.

“Jared Leto ganhou o prêmio de pior ator coadjuvante na Framboesa de Ouro deste ano por Casa Gucci. Fale o que quiser, mas será uma performance memorável. Essa é a conquista de verdade, certo?”, disse outro fã.

Veja os tuites, abaixo.

Mais sobre Morbius

A direção de Morbius é de Daniel Espinosa (Vida) e o roteiro é de Matt Sazama e Burk Sharpless. O elenco é composto por Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson.

Leia abaixo uma sinopse de Morbius.

“Um dos personagens mais interessantes e conflituosos da Marvel chega ao cinema, com Jared Leto se transformando no enigmático anti-herói Michael Morbius.”

“Gravemente adoecido com um raro distúrbio sanguíneo e determinado a salvar outros que sofrem do mesmo destino, o Dr. Morbius arrisca tudo numa aposta desesperada.”

“E embora a princípio tudo pareça um sucesso absoluto, surge uma escuridão que se desencadeia dentro dele. O bem superará o mal – ou Morbius sucumbirá aos seus novos e misteriosos desejos?”

Nos quadrinhos da Marvel, Morbius é um clássico inimigo do Homem-Aranha. No entanto, assim como Venom, com o passar dos anos, ele foi transformado em algo mais próximo de um anti-herói.

Morbius chega em 31 de março nos cinemas brasileiros.