Jared Leto xinga ao vivo em rádio enquanto promove filme da Marvel

Em filmes de super-heróis é muito raro ouvirmos alguém dizer qualquer tipo de palavrão, mas Jared Leto soltou o verbo em entrevista enquanto promovia Morbius.

O astro conversou com a Radio X e falou sobre sua próxima incursão no universo Marvel e sua experiência em assumir um personagem tão icônico, particularmente um vilão do Homem-Aranha.

Isso levou o ator a xingar ao vivo no ar, afirmando que “c*gou nas calças”, não permitindo que o rádio censurasse suas palavras.

Mais tarde, durante a entrevista, ao ser questionado sobre o que ele realmente queria fazer em Londres, onde as filmagens de Morbius aconteceram, mas não teve tempo, o astro respondeu: “ir ao bordel”.

Mais sobre Morbius

A direção de Morbius é de Daniel Espinosa (Vida) e o roteiro é de Matt Sazama e Burk Sharpless. O elenco é composto por Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson.

Leia abaixo uma sinopse de Morbius.

“Um dos personagens mais interessantes e conflituosos da Marvel chega ao cinema, com Jared Leto se transformando no enigmático anti-herói Michael Morbius.”

“Gravemente adoecido com um raro distúrbio sanguíneo e determinado a salvar outros que sofrem do mesmo destino, o Dr. Morbius arrisca tudo numa aposta desesperada.”

“E embora a princípio tudo pareça um sucesso absoluto, surge uma escuridão que se desencadeia dentro dele. O bem superará o mal – ou Morbius sucumbirá aos seus novos e misteriosos desejos?”

Nos quadrinhos da Marvel, Morbius é um clássico inimigo do Homem-Aranha. No entanto, assim como Venom, com o passar dos anos, ele foi transformado em algo mais próximo de um anti-herói.

Morbius chega em 31 de março nos cinemas brasileiros.